Nafta: al via negoziati tra Usa e Canada dopo l'accordo con il Messico

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

I negoziati commerciali tra Stati Uniti e Canada dovrebbero entrare nel vivo oggi per salvaguardare l'accordo di libero scambio nel Nord America, il cosiddetto Nafta, che nei giorni scorsi è stato rivisto in alcuni suoi punti con una intesa bilaterale tra Usa e Messico. Il ministro canadese per gli Affari esteri, Chrystia Freeland, è arrivata ieri a Washington e ha già tenuto una breve riunione con il rappresentante americano del Commercio, Robert Lighthizer. Freeland avrebbe manifestato un certo ottimismo, sottolineando che l'accordo concluso tra usa e Messico prepara il terreno per un nuovo trattato commerciale nordamericano.