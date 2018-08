Nafta: Trump via Twitter annuncia "grande accordo con il Messico"

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Stati Uniti e Messico hanno raggiunto un accordo preliminare sul commercio, che aprirebbe la strada al Canada per tornare al tavolo delle trattative sul libero scambio. Lo ha anticipato via Twitter il presidente americano Donald Trump: "Un grande accordo sembra buono con il Messico!". Usa e Messico avevano ripreso le trattative qualche settimana fa per rivedere il North American Free Trade Agreement (Nafta), l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 tra Usa, Messico e Canada.Secondo alcune indiscrezioni di stampa, l'intesa prevede che la produzione di auto debba avvenire in fabbriche con alti salari (almeno 16 dollari l'ora) e usando più materie prime e componentistica locale. Non solo. Il 75% della produzione (contro il 62,5% attuale) dovrà essere realizzato in Nordamerica per evitare i dazi. Ora si attende anche il parere del Canada che non ha partecipato a questo nuovo ciclo di negoziati.