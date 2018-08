Moody's: picco crescita dovrebbe essere alle spalle, guerra commerciale frenerà crescita nel 2019

Titta Ferraro 23 agosto 2018 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Le prospettive di crescita delle principali economie mondiali rimangono solide ma emergono le prime indicazioni che la crescita globale abbia raggiunto il picco. E' quanto emerge dall'aggiornamento del Global Macro Outlook 2018-2019 pubblicato oggi da Moody's. L'agenzia di ratin rimarca come stiano emergendo indicazioni chel'accelerazione della crescita quest'anno stia lasciando il posto a tendenze divergenti con alcune economie emergenti in affanno.Le nuove stime di Moody's sono di un +3,3% per le economie dei pasi del G-20 nel 2018 e del 3,1% nel 2019. Le economie avanzate cresceranno del 2,3% nel 2018 e del 2% nel 2019, mentre i mercati emergenti del G-20 segneranno un +5,1% sia nel 2018 che nel 2019. "Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina peggioreranno quest'anno, pesando sulla crescita globale nel 2019", si legge nel Global Macro Outlook 2018-2019 pubblicato oggi.