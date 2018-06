Moody's: dazi doganali Trump su auto colpiranno tutti segmenti e non risparmieranno GM e Ford

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha avvertito che le tariffe punitive che l'America ha deciso di imporre sulle importazioni di auto avranno effetti che andranno a ripercuotersi sull'intero settore, a causa di problemi che colpiranno la filiera globale.E i colossi Usa General Motors e Ford che, in modo particolare, dipendono dal Messico e dal Canada, soffriranno anch'essi."Le tariffe sulle auto e sui componenti auto importati avrebbero un effetto ampiamente negativo sul rating del settore - si legge nella nota dell'agenzia Moody's - Un dazio del 25% sui veicoli e sui componenti importati sarebbe negativo su quasi ogni segmento dell'industria automobilistica, colpendo i produttori di auto, i fornitori di componenti, le società di trasporti, i concessionari di auto...Nel caso in cui le tariffe venissero imposte, i produttori di auto dovrebbero assorbire il costo per proteggere i volumi di vendita, a discapito della redditività; aumentare i prezzi e trasferire così i costi dei dazi ai consumatori, fattore che potrebbe danneggiare le vendite; oppure, ricorrere a una combinazione di entrambe le misure".E "le tariffe sarebbero negative sia per Ford che per GM. Il peso sarebbe maggiore per GM, visto che dipende di più dalle importazioni dal Messico e dal Canada, per sostenere le operazioni in Usa".Ma, in generale, entrambi i colossi "dovrebbero farsi carico dei costi per tagliare la produzione in Messico e Canada e per riportarla in parte in Usa".