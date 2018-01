Monsanto: utili e fatturato in rialzo per effetto fusione Bayer. Ma bilancio delude le attese

Laura Naka Antonelli 4 gennaio 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Gli utili del primo trimestre fiscale di Monsanto si sono confermati in crescita, ma al di sotto delle stime di Wall Street.Il colosso americano ha riportato profitti netti per un valore di $169 milioni, o 38 centesimi per azione, rispetto ai $29 milioni, o 7 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Su base adjusted, l'utile per azione è stato pari a 41 centesimi, meno dei 42 centesimi per azione attesi dal consensus.La società ha assistito comunque a un forte balzo degli utili, che ha motivato con la fusione con Bayer.A sostenere la sua redditività, stando a quanto risulta dal comunicato, è stata anche la crescita delle vendite di semi di soia, salite a $728 milioni, rispetto ai $600 milioni dell'anno precedente.Il fatturato complessivo è salito a $2,66 miliardi, in lieve rialzo rispetto ai $2,65 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, ma inferiore ai $2,77 miliardi stimati dal consensus.Il titolo Monsanto sale dello 0,40% circa, dopo essere avanzato di quasi +12% negli ultimi 12 mesi, meno del +19% dello S&P 500 e del +25% del Dow Jones.