Minute Fed: previsti nuovi rialzi tassi, anche se rischi al ribasso da commercio e mercati emergenti

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Rese note le minute della Federal Reserve relative alla riunione dello scorso 1° agosto. Dai verbali risulta che diversi membri del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - hanno notato che probabilmente sarà appropriato, in un "futuro non troppo distante", smettere di definire la politica monetaria accomodante. Detto questo, le attese sul Pil Usa sono per un indebolimento nel secondo semestre dell'anno, a un livello che rimarrebbe comunque al di sopra del potenziale.In generale si prevedono ulteriori rialzi dei tassi di interesse; il momentum è positivo per le spese delle famiglie e delle imprese, anche se il commercio, il mercato immobiliare e i mercati emergenti vengono considerati rischi al ribasso, così come l'escalation della guerra commerciale.