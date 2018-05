Minute Fed: accettabile periodo temporaneo inflazione sopra il 2%

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2018 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Le minute relative all'ultimo meeting della Fed degli scorsi 1-2 maggio indicano che i funzionari della Banca centrale americana accetterebbero un "periodo temporaneo di inflazione che fosse al di sopra, in modo modesto, della soglia del 2%".Il superamento della soglia, si legge nei verbali della Fed, "sarebbe infatti coerente con l'obiettivo della Commissione di una inflazione simmetrica e potrebbe essere di aiuto nell'ancorare le aspettative sull'inflazione di più lungo termine a un livello coerente con quell'obiettivo".La frase solleva qualche perplessità tra gli esperti, per l'introduzione della parola "simmetrica" nelle minute, che compare per ben nove volte.La Fed ha anche confermato la view di chi ritiene che la prossima stretta monetaria avverrà nel meeting di giugno. "Sarebbe appropriato per la Commissione fare presto un altro passo nel rimuovere la politica monetaria accomodante".