Minute Bce: Consiglio direttivo verso modifiche a forward guidance, poi frenato da cautela

Laura Naka Antonelli 17 agosto 2017 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio il Consiglio direttivo della Bce ha valutato la possibilità di apportare lievi modifiche alla sua forward guidance. Un'idea alimentata da alcune preoccupazioni, poi scartata.A essere discussa è stata l'opzione di dare il via a un aggiustamento al comunicato dell'istituto - quello da cui emergono indicazioni sulla politica monetaria futura -.L'idea è nata dal timore che una eventuale decisione della Bce di mantenere invariata la propria forward guidance finisca con il creare un disallineamento tra quanto la banca centrale scrive nei suoi comunicati e le considerazioni che la stessa fa in merito allo stato di salute dell'economia dell'Eurozona.Disallineamento capace di aumentare la volatilità dei mercati in un contesto in cui da tempo si scommette sul tapering del piano di Quantitative easing.Alla fine, si legge nelle minute, il Consiglio ha deciso di rigettare l'idea."In generale è stato reputato di massima importanza, in questa fase, evitare di inviare segnali suscettibili di troppe interpretazioni e che rischino di rivelarsi prematuri".Dunque, si legge nelle minute, alla fine tutti i membri del Consiglio direttivo hanno concordato sulla necessità di non apportare modifiche al contenuto della forward guidance.