Microsoft compra GitHub

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

L'ufficializzazione è arrivata: Microsoft ha annunciato di avere raggiunto un accordo per comprare GitHub per una cifra pari a 7,5 miliardi di dollari (tutti in azioni). GitHub "è una piattaforma per lo sviluppo di software, dove oltre 28 milioni di sviluppatori apprendono, condividono e collaborano per creare il futuro - si legge in una nota del colosso di Redmond -. Insieme, le due aziende consentiranno agli sviluppatori di ottenere qualcosa in più in ogni fase dello sviluppo". L'acquisizione dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno.