Mercati: tra i temi da seguire conferenza Draghi e trimestrali (analisti)

Daniela La Cava 22 gennaio 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Tra i temi da monitorare nel corso della settimana c'è l'appuntamento di giovedì prossimo con la riunione della Banca centrale europea (Bce), in particolar modo sulle dichiarazioni del governatore Mario Draghi durante la consueta conferenza stampa che segue l'annuncio sui tassi, ma anche le trimestrali Usa in calendario nel corso dell'ottava."La riunione della Bce non dovrebbe rivelare alcuna novità su un cambio di rotta dell’attuale piano di stimolo monetario e sulla forward guidance. Molto importanti saranno, però, le parole di Mario Draghi in conferenza stampa, alla luce del recente rafforzamento dell’euro", segnala Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda.Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Biolzi afferma nel suo commento settimanale che "l’avvenuto shutdown delle attività governative Usa nel week-end non sembra aver minato il sentiment positivo presente sui mercati, guidati dai buoni risultati aziendali. Nella giornata di oggi i partiti Usa dovrebbero trovare un compromesso per la riapertura provvisoria delle attività federali".E infine, spazi alla stagione delle trimestrali americane che è entrata nel vivo con i big bancari che non hanno deluso nonostante i maggiori oneri derivanti dalla riforma fiscale Usa. Questa settimana sarà la volta di player globali quali J&J, GE, Procter & Gamble, Ford, Kimberly-Clark, 3M, Caterpillar, Honeywell, Colgate Palmolive oltre ai primi assaggi del comparto IT con Netflix e Intel.