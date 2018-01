Mercati: settimana densa di appuntamenti con focus inflazione eurozona, Fed e discorso Trump

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Gli appuntamenti in agenda questa settimana saranno davvero numerosi, con indicazioni di rilievo attese sia dall’Europa sia dagli Stati Uniti. Domani "si attendono informazioni sulla crescita economica di Eurozona per il quarto trimestre e per l’intero 2017. Una crescita attesa a +2,7% su livelli che non si registrano da un decennio - indica Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda -. L’inflazione europea di gennaio, invece, dovrebbe confermarsi ancora lontana dal target del 2% della Bce".Per gli Stati Uniti si attende la riunione della Fed, l’ultima presieduta da Janet Yellen, "dal quale non ci si aspetta nessuna novità", precisa Biolzi. Secondo l'esperto, i mercati valutari potrebbero, invece, risentire delle parole del primo discorso del Presidente Donald Trump sullo “Stato dell’Unione” e per il termine del sesto round di colloqui sul trattato di libero scambio nordamericano (NAFTA) tra Usa, Canada e Messico. "Le quotazioni del greggio - aggiunge - rimarranno sostenute nel breve dalla debolezza del dollaro ma in corso d’anno l’aumento della produzione Usa potrebbe giocare a sfavore".