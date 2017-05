Mercati: se dati macro deboli probabile indebolimento del dollaro Usa (analisti)

Alberto Bolis 29 maggio 2017 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

"Gli ultimi verbali della Fed non sono riusciti a fornire la spinta al dollaro, con gli investitori preoccupati del fatto che l'amministrazione Trump non riesca a finalizzare le promesse riforme pro-crescita". E' quanto spiega Alberto Biolzi, responsabile Direzione Wealth Management di Cassa Lombarda, secondo cui qualora i dati macro della settimana fossero deboli "il biglietto verde potrebbe indebolirsi ulteriormente in concomitanza con il calo delle probabilità legate ai prossimi rialzi della Federal Reserve".