Mercati: "scenario sta cambiando, ma resterà favorevole ad asset di rischio" (analisti)

Daniela La Cava 19 febbraio 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

La recente ondata di vendite che ha interessato i mercati azionari, causata soprattutto dalla rivalutazione dei prezzi delle prospettive inflazionistiche in un contesto di forti pressioni salariali, può essere considerata come una correzione. È di questo parere Jeanne Asseraf-Bitton, Global Head of Cross-Asset Research di Lyxor.In particolare, l'esperto sottolinea che lo scenario fondamentale sta cambiando, ma probabilmente rimarrà favorevole agli asset di rischio. "Continuiamo a credere che le azioni non siano entrate in un mercato ribassista – spiega -. Non possiamo escludere movimenti di risk-off, ma non vediamo alcun segno di rischio sistemico. Finora, la vendita azionaria non sembra abbastanza grande da influenzare significativamente le prospettive di crescita degli Stati Uniti"."Abbiamo a lungo sostenuto che i salari e l’inflazione in generale aumenteranno negli Stati Uniti e riteniamo che ci siano ancora margini di miglioramento per questi trend", prosegue Jeanne Asseraf-Bitton, rimarcando, tuttavia, che le pressioni salariali potrebbero non essere sufficienti a indebolire i margini di profitto nei prossimi mesi.