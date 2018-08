Mercati: sale attesa per incontro Cina-Usa (analisti)

Daniela La Cava 20 agosto 2018 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

"La settimana si apre con un clima più disteso sulle principali asset class con gli operatori che restano in attesa dell’incontro bilaterale tra gli Usa e la Cina di questa settimana per discutere delle relazioni commerciali, che potrebbe essere seguito da un incontro tra Trump ed il presidente Xi Jinping a novembre", scrivono gli strategist di Mps Capital Services, sottolineando che in vista dell’incontro di questa settimana, "sembra emergere la volontà delle Autorità cinesi di presentarsi con uno yuan in apprezzamento, infatti da alcuni giorni il fixing giornaliero del cross usd/cny viene quotato più basso rispetto al valore teorico".