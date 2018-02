Mercati: prevista ora fase di recupero (analisti)

Daniela La Cava 7 febbraio 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Dopo i pesanti ribassi sull'azionario è attesa una fase di recupero. Lo sostiene Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners, sottolineando che non ci sono le premesse per un bear market (mercato orso). "Dovrebbe seguire una fase di recupero in condizioni di volatilità elevata, che può contenere un test dei minimi, seguita da una fase positiva più tranquilla", afferma Sersale aggiungendo che a sostegno di "questa view gioca il fatto che i fondamentali restano buoni. La crescita e relativamente forte, gli utili stanno sostanzialmente rispettando le attese, e le politiche monetarie ancora espansive. "Condizioni - conclude Sersale - che non impediscono correzioni come quella che stiamo avendo, ma non pongono le premesse per bear markets".