Mercati: operatori alla finestra prima della Fed, focus su dots (analisti)

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Mercati alla finestra in attesa dell'esito della riunione odierna della Federal Reserve (Fed), la prima sotto la guida di Jerome Powell. "Il focus, oltre che sulle parole del governatore, sarà sulle proiezioni sui tassi dei membri, i c.d. dots, per valutare se ci sarà uno spostamento verso l’alto per il 2018 o negli anni successivi", indicano gli strategist di Mps Capital Services. "Stando ai movimenti visti ieri gli operatori sembrano si stiano preparando ad un atteggiamento un po’ più hawkish dell’istituto; il dollaro si è infatti rafforzato mentre sono saliti i tassi governativi quasi uniformemente su tutti i tratti della curva", sottolineano gli esperti.