Mercati guardano alla riunione Fed: attenzione rivolta ai “dot plots” (analisti)

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Tra gli appuntamenti della settimana c'è senza dubbio la riunione della Federal Reserve (Fed). Mercoledì sera, durante il primo meeting sotto la guida di Jerome Powell, verrà comunicata la decisione sui tassi che dovrebbero essere rivisti al rialzo di 25 punti base. "Gli investitori analizzeranno a fondo le decisioni del Governatore per conciliare una inflazione core sotto l’obiettivo del 2% e i falchi della Fed, che spingono a guardare maggiormente al rischio surriscaldamento dell’economia più che alla dinamica dei prezzi - afferma Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda -. Attenzione particolare rivolta ai “dot-plots” (le aspettative sui tassi dei membri del board Fed), che potrebbero spostarsi verso quattro rialzi nel 2018 - come il mercato ha cominciato a scontare - rispetto ai tre del meeting di dicembre, prima che fosse approvata la riforma fiscale Usa".Settimana ricca di indicazioni macroeconomiche, ricorda Biolzi, tra cui le letture preliminari degli indici Pmi di marzo in Europa, gli indici Zew e Ifo sulla situazione economica in Germania e l’inflazione di febbraio nel Regno Unito.