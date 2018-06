Mercati: dati lavoro usa nel pomeriggio, "attese ancora notizie positive" (analisti)

Daniela La Cava 1 giugno 2018 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Puntuali, come ogni primo venerdì del mese, nel pomeriggio arriveranno i dati occupazionali statunitensi, con la pubblicazione del dato sulla disoccupazione e delle non farm payrolls di maggio. Dati che "dovrebbero dare ancora notizie positive. Ci si attende un’accelerazione nella crescita dei nuovi occupati a fronte di un tasso di disoccupazione stabile e di una crescita salariale in modesta crescita (0,2% m/m e 2,6% a/a)", scrivono stamattina gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo.Dati che non dovrebbero modificare le solide aspettative di rialzo dei tassi (83% a favore di un rialzo di 25 punti base) nella riunione del Fomc in calendario il prossimo 13 giugno. Da Intesa Sanpaolo ricordano si attende anche un rafforzamento dell’Ism manifatturiero e della spesa in costruzioni.