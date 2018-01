Mercati azionari: inizio stagione trimestrali Usa. Venerdì i conti di Wells Fargo e JP Morgan (analisti)

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 08:29

Stanno per riaccendersi i riflettori sulla stagione degli utili negli Stati Uniti. "Sui mercati azionari inizia la stagione delle trimestrali Usa, attesi gli utili di otto aziende dell’indice S&P 500", ricorda Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda. "Venerdì prossimo riflettori accesi su Wells Fargo e JP Morgan. Diverse banche, tra cui Morgan Stanley - sottolinea l'esperto - hanno già avvisato che il taglio della corporate tax potrebbe avere delle ripercussioni sugli utili del quarto trimestre. Attesi anche gli utili di Delta, Lennar e BlackRock".Rimanendo sempre negli Stati Uniti è atteso il dato sull’inflazione del mese di dicembre previsto in rialzo. "Su base annua si prevede un aumento dell’1,7% della componente core che la Fed monitora attentamente per valutare le dinamiche inflattive poiché esclude le categorie volatili come alimenti ed energia - commenta Biolzi -. Una conferma dei livelli attesi potrebbe certificare il ritmo di rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed".