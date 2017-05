Mercati: apprensione investitori dopo recenti scandali Trump, attesa per audizione Comey (analisti)

Alberto Bolis 22 maggio 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

I recenti scandali che hanno coinvolto Donald Trump hanno creato una certa apprensione tra gli investitori. "Si teme che sia a rischio non solo l'agenda di riforme economiche ma anche la stessa amministrazione Trump con un possibile impeachment e l'audizione al Senato di James Comey, l'ex direttore dell'FBI licenziato da Trump, prevista questo mercoledì , fornirà le prime indicazioni in proposito", spiega Alberto Biolzi, responsabile Direzione Wealth Management di Cassa Lombarda.



Secondo Biolzi, il buono stato dell'economia globale e gli incoraggianti segnali arrivati dalla eraning season "dovrebbero comunque per il momento rassicurare gli investitori dell'azionario, sebbene un rischio di aumento della volatilità non possa essere escluso a priori. Appare opportuno ridurre le esposizioni eccessive sulla forza dei listini, con prospettive di upside di breve più ridotte rispetto ai rischi di correzioni durante il periodo estivo".