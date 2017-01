McDonald's vende le sue attività in Cina per 2 mld dollari, titolo piatto in avvio

Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

McDonald's ha ceduto il controllo delle sue attività in Cina a un gruppo di investitori guidati dalla cinese Citic per 2,08 miliardi di dollari, circa 1,97 miliardi di euro. Nel dettaglio Citic e il fondo di investimento americano Carlyle Group acquisteranno una partecipazione dell'80% nella società che amministrerà il franchising di McDonald's in Cina continentale e a Hong Kong. L'accordo rientra nel piano di ristrutturazione del colosso della ristorazione Usa, che continuerà a detenere il 20% della joint venture. La notizia non scuote il titolo che nei primi scambi a Wall Street rimane piatto segnando un -0,07%.