Mattel firma accordo con Warner Bros per portare Barbie sul grande schermo

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Barbie, la bambola famosa in tutto il mondo, andrà sul grande schermo. Mattel ha firmato un accordo di partnership con Warner Bros Pictures per realizzare il primo film su Barbie, che sarà interpretata dall'attrice Margot Robbie. L'attrice nominata all'Oscar non solo vestirà i panni di Barbie ma co-produrrà anche il film attraverso la sua LuckyChap Entertainment Banner, insieme a Tom Ackerley e Josey McNamara di LuckyChap Entertainment. La notizia sostiene il titolo a Wall Street: poco dopo l'avvio l'azione Mattel balza in avanti di quasi il 4% passando di mano a 11,65 dollari.