Market mover: l'agenda macro di mercoledì 8 maggio

Daniela La Cava 8 maggio 2019 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Giornata non particolarmente densa di indicazioni macro. Da segnalare prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa la produzione industriale in Germania. Dagli Stati Uniti sono attesi i consueti aggiornamenti sulle scorte e la produzione di greggio. E sempre oggi si riunirà la banca centrale del Brasile che si pronuncerà sui tassi che dovrebbero restare invariati al 6,5 per cento.