Market mover: l'agenda macro di lunedì 29 aprile 2019

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana abbastanza denso di indicazioni macro, nonostante l’assenza degli operatori asiatici per la cosiddetta Golden Week, un’ottava caratterizzata da festività. Per l'eurozona in primo piano gli indici di fiducia, mentre per gli Stati Uniti si guarda alle spese e redditi personali oltre deflatore Pce.