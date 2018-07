Market mover: l'agenda di martedì 17 luglio

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli appuntamenti macro da monitorare oggi. In primo piano i dati sul mercato del lavoro britannico, gli ordini e fatturato industriale in Italia e infine la produzione industriale negli Stati Uniti. Nel pomeriggio focus soprattutto sulle dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Fed, in audizione al Congresso. Nel dettaglio:08:00 UE Vendite auto nuove Ue 2510:00 ITA Ordini industriali destag10:00 ITA Fatturato destag10:30 UK Vzne richieste di disoccupazione10:30 UK Tasso disoccupazione15:15 USA Produzione industriale16:00 USA NAHB Indice edilizia abitativa22:00 USA Flussi TIC netti LT.