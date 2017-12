M&A: nel 2017 operazioni per 3.500 miliardi

Alessandro Piu 28 dicembre 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Leoperazioni di M&A a livello globale hanno avuto un controvalore complessivo di 3.500 miliardi di dollari, un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno. A dirlo sono i dati raccolti da Thomson Reuters. Per il quarto anno di fila le operazioni di fusione e acquisizione hanno superato quota 3.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti rimangono l'area che registra il maggiori numero di accordi, per un valore di 1,4 miliardi di dollari, pur con un calo del 16% rispetto allo scorso anno. Stessa variazione ma al rialzo per l'Europa, +16% a 856 miliardi di dollari mentre sono cresciute dell'11% a 911 miliardi di dollari le operazioni nella regione Asia-Pacifico.