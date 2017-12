M&A, l'ultimo big deal 2017 è firmato Disney e vale 66 miliardi di dollari

Alessandro Piu 28 dicembre 2017 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Ilcomparto dei media, quello del digitale, la produzione dei contenuti sono ormai incanalati su un'unica strada. Lo dimostra il fermento che si registra nel settore. Disney ha da poco tempo raggiunto un accordo con 21st Century Fox, controllata dalla famiglia Murdoch, per rilevarne gli cinematografici e televisivi, le attività internazionali e televisive via cavo, la quota del 39% in Sky, Star India, Fx e National Geographic. Il valore dell'operazione ammonta a 66 miliardi di dollari. Dimensioni doppie, 130 miliardi di dollari, avrebbe l'acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom, operazione ancora in divenire. La palma di "biggest deal" se la aggiudica però Cvs Health che ha acquisito l'assicuratore sanitario Aetna per 69 miliardi di dollari.