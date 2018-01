M&A: Celgene compra Juno Therapeutics, deal da 9 mld di dollari

Daniela La Cava 22 gennaio 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Operazioni di fusione e acquisizione in primo piano negli Stati Uniti. Si accende, in particolare, il mondo biotecnologico, con Celgene che ha annunciato che rileverà Juno Therapeutics per 87 dollari ad azione in contanti, per una cifra complessiva di 9 miliardi di dollari. La transazione, che dovrebbe chiudersi nel primo trimestre dell'anno, ha ricevuto il via libera da parte del board di entrambe le società. La settimana scora "The Wall Street Journal" aveva anticipato che le due società biotech erano in trattative per un possibile merger.