M&A: Broadcom mette sul piatto 130 mld di dollari per Qualcomm

Daniela La Cava 6 novembre 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Scatta la voglia di fusioni e acquisizioni nel comparto dei microchip negli Stati Uniti. Dopo le recenti indiscrezioni stampa, Broadcom ha confermato di essere interessata a rilevare la rivale Qualcomm e ha presentato la sua proposta. In base ai termini dell'offerta, Broadcom mette sul piatto 70 dollari in contanti ed azioni, per una proposta valutata complessivamente 130 miliardi di dollari. È quanto si apprende in una nota di Broadcom.Qualcomm, dal canto suo, ha confermato di avere ricevuto l'offerta ostile, non vincolante, da parte di Broadcom. "Il consiglio di amministrazione di Qualcomm, in consultazione con i consulenti finanziari e legali, valuterà la proposta per intraprendere la migliore strada nell'interesse degli azionisti. Non ci saranno ulteriori commenti fintanto che il board non avrà completato la sua review", si legge in una nota.