M&A: BAT si assicura il 57,8% di Reynolds per 49,4 miliardi

17 gennaio 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

British American Tobacco ha raggiunto un accordo per acquisire il 57,8% non detenuto di Reynolds American 49,4 miliardi di dollari. Guardando le vendite, il deal crea la prima compagnia quotata a livello globale. BAT commercializza brand come Dunhill e Lucky Strike mentre la punta di diamante di Reynolds sono le sigarette Camel.



Gli azionisti Reynolds riceveranno 29,44 dollari in contanti e 0,5260 azioni BAT per ogni titolo detenuto. In totale, ogni azione Reynolds è valutata 59,64 dollari, contro i 56,5 dollari offerti ad ottobre (premio del 26%).