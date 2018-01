Lutto nel mondo degli hedge fund. Muore in uno schianto aereo Bruce Steinberg di Bridgewater Associates

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2018 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Lutto nel mondo della finanza mondiale.Bruce Steinberg, investitore senior presso Bridgewater Associates, è morto insieme a sua moglie Irene e ai tre figli William, Zachary e Matthew in un incidente aereo.Il velivolo in cui si trovavano, un aereo a motore singolo, si è schiantato poco dopo il decollo, stando a quanto riportato dal New York Times.Decedute tutte le altre persone che si trovavano nel Cessna, ovvero una famiglia di quattro persone originaria della Florida, un altro passeggero americano e due membri dell'equipaggio di Costa Rica.L'aereo si è schiantato contro una montagna in Costa Rica nella giornata di domenica, 31 dicembre 2017.A dare la notizia è stato lo stesso Ray Dalio, fondatore dell'hedge fund numero uno al mondo, Bridgewater Associates."La famiglia Bridgewater ha perso Bruce Steinberg (investitore senior presso Bridgewater e uomo meraviglioso) e la sua famiglia. In questo momento, ognuno di noi sta cercando di elaborare questa tragedia devastante a modo suo. La mia attenzione sarà rivolta a quanto accaduto per aiutare gli altri".Bloomberg riporta anche la notizia di un altro incidente aereo, in cui hanno perso la vita l'AD di Compass Group, Richard Cousins, e quattro membri della sua famiglia.L'idrovolante si è schiantato nel fiume Hawkesbury, a Sidney.