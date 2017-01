Lockheed Martin: utili e ricavi quarto trimestre battono attese, delude outlook 2017

Alberto Bolis 24 gennaio 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Lockheed Martin ha archiviato il quarto trimestre del 2016 con profitti pari a 988 milioni di dollari (3,35 dollari per azione), in rialzo dai 933 milioni (3,01 dollari) dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Escludendo le poste straordinarie l'eps adjusted si è attestato a 3,25 dollari, oltre le attese degli analisti che indicavano 3,05 dollari. I ricavi del colosso americano della difesa e dell'aerospazio sono cresciuti a 13,75 miliardi di dollari dagli 11,52 miliardi del quarto trimestre 2015. Le attese che erano ferme a 13,03 miliardi. Per il 2017 Lockheed Martin si aspetta di realizzare un eps tra 12,25 e 12,55 dollari, peggio delle attese che vedono l'eps a 12,88 dollari.