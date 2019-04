Kudlow: 'Probabile che Fed taglierà tassi e non li alzerà più per tutto il tempo che mi rimane da vivere'

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Il Fomc - braccio di politica monetaria della Fed - starebbe considerando l'eventualità di tagliare i tassi sui fed funds. Parola di Larry Kudlow, consigliere economico della Casa Bianca. In un'intervista a Newsmax TV, il funzionario si è così espresso:"Credo che la Fed si stia orientando a tagliare i tassi. Questa è la mia opinione. E' vero che sui mercati i (futures sui) tassi sui fed funds sono saliti un po', ma ora, credo che stiano scontando un taglio".Da segnalare tuttavia che, viste le pressioni che il presidente americano Donald Trump ha fatto ripetutamente sulla Fed di Jerome Powell, secondo molti analisti è molto probabile che quella di Kudlow sia un'altra minaccia più o meno velata nei confronti della banca centrale Usa, che pur ha deciso di fare una pausa nel percorso del rialzo dei tassi.Tra l'altro, la scorsa settimana Kudlow, 71 anni, è arrivato a dire che, a suo avviso, la Federal Reserve non alzerà più i tassi per tutto il tempo che gli rimane da vivere.