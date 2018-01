Jp Morgan investirà 20 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni negli Usa dopo riforma fiscale

Valeria Panigada 23 gennaio 2018 - 15:54

Il colosso bancario americano JPMorgan ha annunciato oggi un investimento da 20 miliardi di dollari da spalmare nei prossimi cinque anni negli Stati Uniti. Un investimento, ha spiegato la banca stessa, reso possibile dalla recente riforma fiscale e da un contesto normativo e commerciale più costruttivo.Il piano di investimento di JP Morgan si svilupperà su diversi fronti, tra cui aumento degli stipendi, nuove filiali e maggiori finanziamenti per le piccole imprese. Nel dettaglio, gli stipendi aumenteranno in media del 10% a 15-18 dollari all'ora per 22.000 impiegati a tempo pieno e part-time in più di 100 città a partire dal prossimo 25 febbraio. JP Morgan intende espandere la sua rete di filiali in nuovi mercati degli Stati Uniti, aprendo fino a 400 nuove filiali nei prossimi cinque anni, con l'assunzione di circa 3.000 persone. Infine, l'istituto intende aumentare di 4 miliardi di dollari in tre anni i prestiti alle piccole imprese, assumere 500 nuovi banchieri dedicati al sostegno delle aziende locali.