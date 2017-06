Johnson & Johnson, finalizzata acquisizione della svizzera Actelion Pharmaceutical

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 08:50

L'americana Johnson & Johnson ha fatto sapere oggi di aver finalizzato l'acquisizione della svizzera Actelion Pharmaceutical, specializzata nelle biotecnologie, per circa 30 miliardi di dollari, circa 27 miliardi di euro. L'operazione, ha precisato Johnson & Johnson, si tradurrà in un aumento del fatturato di 1,3 miliardi di dollari nel 2017 e un aumento dell'utile per azione rettificato di 7 centesimi.