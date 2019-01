Jerome Powell: "Siamo pazienti e flessibili. La Fed ascolta i mercati"

Alessandra Caparello 4 gennaio 2019 - 17:17

“Saremo pazienti nel guardare come evolverà la situazione dell’economia”. Così Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve intervenendo ad una tavola rotonda all’American Economic Association insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e Ben Bernanke. “Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo” ha assicurato Powell sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento. Il governatore ha poi fatto notare che i mercati sono concentrati sui rischi che potrebbero frenare gli Usa "esprimendo preoccupazioni sulla crescita globale e le tensioni commerciali". Powell in sostanza ha affermato che la Fed non si muove su un percorso prestabilito di rialzo di tassi. Le dichiarazioni di Powell hanno fatto balzare Wall Street con il Dow Jones a +2,5% e Nasdaq a +3,3%.