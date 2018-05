Jeffrey Gundlach bullish su commodities: il target del Re dei Bond sui prezzi del petrolio

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Il Re dei bond Jeffrey Gundlach conferma la view bullish sul petrolio:"Prevedo che i prezzi saliranno fino a quota $90". In generale l'investitore è bullish sulle commodities almeno dallo scorso 13 dicembre.Questa asset class, ha detto, è stata "la parte migliore dei mercati", mentre "i bond sono scesi da allora, e l'azionario, almeno in Usa, si è mosso in modo laterale".D'altronde, per l'appunto, "il dollaro ha segnato un rally, e nonostante questo il petrolio è ai massimi degli ultimi anni. Ciò dimostra che il petrolio è davvero forte, visto che sale insieme al dollaro".