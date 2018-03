Jeff Gundlach: è arrivato momento verità, occhio a Fed. Alert anche su mercato immobiliare Usa

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2018 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

E' arrivato "il momento della verità". Parola di Jeff Gundlach, fondatore e numero uno di DoubleLine Capital, che ha parlato di mercati nel corso della Strategic Investment Conference 2018.Mostrando un grafico sul deficit americano in percentuale al Pil, Gundlach ha lanciato un avvertimento agli investitori, facendo notare che, considerata anche la decisione della Federal Reserve di smobilizzare il bilancio ingolfato con gli asset acquistati con le manovre di Quantitative easing, il Tesoro Usa emetterà Treasuries per un valore di $2-$3 trilioni.La situazione, ha predetto, esploderà nel 2019, quando il Quantitative Tightening deprimerà anche il sentiment.Gundlach ha lanciato anche un alert sulle condizioni del mercato immobiliare Usa, parlando di fondamentali "piuttosto negativi", in un contesto in cui i tassi sui mutui stanno iniziando a salire.