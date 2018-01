JP Morgan: utili e fatturato battono stime, ma titolo giù. Su profitti oneri miliardari per riforma Trump

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

JP Morgan - il colosso bancario americano guidato da Jamie Dimon - ha reso noto che gli utili del quarto trimestre del 2017 sono scesi del 37%, scontando gli oneri straordinari legati all'introduzione della riforma fiscale Trump.Reazione negativa del titolo, che perde l'1%, a $109,78 dopo la notizia.Gli utili si sono attestati a $4,23 miliardi, o $1,07 per azione. Esclusi i costi associati alla riforma, pari a $2,4 miliardi, e altri costi, gli utili sono stati pari a $6,7 miliardi, o $1,76 per azione, meglio degli $1,69 per azione stimati.Il fatturato è stato pari a $25,45 miliardi, rispetto ai $25,15 miliardi attesi da Thomson Reuters.