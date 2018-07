J&J condannata a risarcimento danni record da 4,7 mld $ per talco cancerogeno

Titta Ferraro 13 luglio 2018 - 09:11

Maxi risarcimento danni per Johnson & Johnson. Una giuria di St. Louis ha deciso che Johnson & Johnson dovrà pagare 4,7 miliardi di dollari alle 22 donne che hanno sviluppato un cancro alle ovaie a causa della presenza di asbesto (amianto) nel talco della società statunitense. La giuria ha stabilito che J&J dovrà pagare danni compensativi per $ 550 milioni e successivamente ha aggiunto $ 4,14 miliardi in danni punitivi contro la società per non aver avvertito che il suo talco aumentava il rischio di cancro ovarico.J&J, il cui titolo ha ceduto il 2,43% nell'after-hour, ha definito il verdetto "fondamentalmente ingiusto" annunciando che farà appello. La società, che ha già affrontato negli anni circa 9.000 denunce legate al talco in polvere, rimarca che il prodotto è sicuro ed è privo di amianto.