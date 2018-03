Ipo: Dropbox pronta a sbarcare a Wall Street venerdì, prevista forte domanda (Reuters)

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

L'offerta pubblica iniziale (Ipo) di Dropbox ha raccolto una forte domanda, facendo presagire un debutto con il botto a Wall Street per la prima grande Ipo dell'anno nel settore tecnologico, nonostante un inizio di settimana difficile per il Nasdaq. Lo riporta Reuters, citando due fonti anonime vicine alla vicenda. Il prezzo, che sarà annunciato giovedì, potrebbe anche superare la forchetta indicativa fissata settimana scorsa a 16-18 dollari. Il debutto di Dropbox in Borsa, secondo l'indiscrezione, è previsto per venerdì 23 marzo.