Invesco mette le mani su Source per crescere nel business degli ETF

Titta Ferraro 27 aprile 2017 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Invesco Ltd ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Source, fornitore indipendente di Exchange Traded Funds (ETF). L'acquisizione verrà effettuata in contanti e dovrebbe essere finalizzata nel terzo trimestre del 2017. L’operazione include circa 18 miliardi di dollari in attivo gestito, oltre a circa 7 miliardi di dollari in asset gestiti esternamente tramite mandati (dati al 31 marzo 2017).