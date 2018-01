Intel: titolo in deciso ribasso a Wall Street (-4,4%) dopo problemi di sicurezza nei chip

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Intel prosegue i ribassi di ieri aprendo la seduta odierna a Wall Street con un calo del 3,8%. Il gruppo ha ammesso una vulnerabilità di sicurezza nei suoi chip che potrebbe consentire agli hacker di rubare dati sensibili a quasi tutti i dispositivi informatici moderni, come pc, smartphone e tablet. Nel dettaglio, si tratterebbe di alcuni processori con chip di Intel ma anche di altre società tecnologiche, i quali a causa di un errore di progettazione ora necessitano di un aggiornamento. Intel ha però rassicurato i consumatori, facendo sapere che il problema non sarebbe così grave da rappresentare una vera minaccia alla sicurezza dei dati e ha fatto sapere che sta lavorando con Amd, Arm Holdings e diversi fornitori di sistemi operativi per risolvere questo problema in modo rapido trovando una soluzione che riduca al massimo gli i possibili rallentamenti ai dispositivi sui cui sono montati questi chip.