Inflazione, Fed e Treasuries: le soglie pericolo per il Re dei Bond Jeffrey Gundlach

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Riguardo all'outlook sull'inflazione degli Stati Uniti, il Re dei Bond Jeffrey Gundlach ritiene che l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti potrebbe salire fino al 3%, complice l'assist che arriva dai prezzi del petrolio. Ma con un CPI al 3,5%, "la Fed potrebbe decidere di fermarsi".E' cruciale inoltre che gli investitori prestino attenzione a una eventualità ben definita: quella in cui in due sessioni consecutive i tassi sui Treasuries a 30 anni chiudano sopra la soglia del 3,22%.A quel punto, la Fed potrebbe aver perso, infatti, il controllo."Sono i bond a lunga scadenza che contano. E questa è l'ultima ragione per cui riteniamo che, se si rimarrà entro la soglia del 3,22%, il mercato toro dei bond potrebbe resistere".