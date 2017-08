Indossabili: vendite previste in crescita del 17% nel 2017 trainate dagli smartwatch

Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Ladomanda di indossabili crescerà anche quest'anno, trainata dagli smartwatch. Secondo le ultime stime di Gartner, quest'anno verranno venduti nel mondo 310,4 milioni di dispositivi indossabili, con un incremento del 16,7 per cento rispetto al 2016, per un giro di affari che salirà a 30,5 miliardi di dollari nel 2017. Di questi, 9,3 miliardi di dollari deriveranno dagli smartwatch grazie alla vendita di 41,5 milioni di pezzi. Entro il 2021, le vendite di smartwatches dovrebbero raggiungere quota 81 milioni di unità, ricoprendo il 16% del totale di dispositivi indossabili venduti in tutto il mondo.