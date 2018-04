Incidente Southwest Airlines: vittima risucchiata da finestrino era vice presidente divisione Wells Fargo

Laura Naka Antonelli 18 aprile 2018 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

La vittima che è stata quasi del tutto risucchiata dal finestrino dell'areo Boeing Co 737-700 della Southwest Airlines, in volo da New York verso Dallas, costretto a un atterraggio di emergenza a causa dell'esplosione del motore, è stata identificata.Stando all'emittente KOAT-TV la donna sarebbe Jennifer Riordan, 43 anni, di Albuquerque. Sposata e con due figli, Riordan era vice presidente della divisione community relations presso la banca americana Wells Fargo.La notizia della morte è stata ufficializzata dal presidente dell'NTSB (Board per la sicurezza del traffico nazionale), Robert Sunwalt, ed è stata seguita dal tonfo del titolo Southwest in borsa. Si tratta della prima vittima in un volo Southwest degli ultimi nove anni.La donna stava facendo ritorno a casa, dopo un viaggio di lavoro a New York e, prima dell'incidente, stava postando su Twitter post sui ristoranti in cui era stata e commenti su ciò che aveva visitato.La Federal Aviation Administration (Faa), l'ente che regola il traffico aereo americano, ha reso noto che la fusoliera e il finestrino dell'aereo sono stati danneggiati. Si parla al momento di sette feriti.Il volo 1380 trasportava 144 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio.