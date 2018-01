Hyundai stringe nuovo accordo di collaborazione con Cisco per l'auto iper-connessa

Valeria Panigada 9 gennaio 2018 - 14:48

MILANO

La casa coreana Hyundai ha stretto un accordo di collaborazione con il colosso tecnologico Usa Cisco per sviluppare la prossima generazione di auto iper-connesse. L'intesa, che rinnova e rafforza quella già esistente tra i due gruppi, è stata annunciata in occasione del Ces, in corso a Las Vegas. Il lancio delle vetture con una piattaforma di rete connessa che permetterà di accedere in maniera sicura a tutti i dati è previsto già nel 2019.