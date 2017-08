Herbalife spinge a Wall Street: +9% dopo annuncio buy back da 600 milioni di $

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 15:43

Herbalife sprint a Wall Street, dove pochi minuti dopo il via alle contrattazioni viaggia in rialzo di oltre 9 punti. Il gruppo ha annunciato un piano di buy back da 600 milioni di dollari e il mercato scommette che questo sia solo un primo passo per ritirare il titolo dal listino azionario.