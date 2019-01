Harley-Davidson: tonfo del titolo, -8% dopo risultati di bilancio

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Tonfo a Wall Street per il titolo Harley-Davidson, che cede fino a -8% circa nelle contrattazioni di premercato dopo che il colosso produttore delle motociclette passate alla storia ha comunicato risultati di bilancio deludenti.Nel quarto trimestre del 2018, gli utili netti del gruppo si sono attestati a $495.000, a fronte di una situazione di breakeven, rispetto agli $8,3 milioni, o 5 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Su base adjusted, l'eps - esclusi i costi del piano di ristrutturazione - è stato pari a 17 centesimi per azione.Il giro d'affari si è attestato a $955,6 milioni, contro gli $1,05 miliardi del quarto trimestre del 2017.Il consensus di factSet era per un eps di 28 centesimi, su un giro d'affari di $1,05 miliardi. Il bilancio è stato dunque peggiore delle previsioni.