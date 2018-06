Harley-Davidson fa i conti con i dazi, aggravio di 2.200 dollari su ogni modello

Luca Fiore 25 giugno 2018 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Le misure varate dall’Unione Europea incrementeranno il costo medio di una Harley-Davidson di 2.200 dollari. A stimarlo è la casa di Milwaukee. Per contrastare l’incremento, lo storico produttore ha detto di voler spostare la produzione dei modelli destinati al mercato europeo in impianti al di fuori degli Stati Uniti. Per la conversione, saranno necessari 18 mesi. Prima dell’avvio degli scambi, il titolo HOG segna un calo dell’1,8%.